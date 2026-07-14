Defensas antiaéreas rusas derriban casi 40 drones que se dirigían a Moscú

Especialistas de los servicios de emergencia trabajan en los lugares de la caída de los fragmentos de los aparatos destruidos, escribió en redes sociales el alcalde capitalino, Serguéi Sobianin.
Kiev ha intensificado en las últimas semanas los ataques contra Moscú y sus alrededores, donde la víspera fueron derribados más de 350 drones enemigos.
Precisamente durante ese ataque masivo las autoridades informaron sobre la muerte de tres personas en la región de Moscú por las acciones de Kiev.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó el lunes que Moscú respondería a todos los ataques enemigos en la retaguardia rusa y lo haría con "mayor fuerza" si estos no cesaban.