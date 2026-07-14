Dos arrestados por el incendio de Fontainebleau (Francia) reconocen su culpabilidad

Se trata, por una parte, de un bombero voluntario nacido en 2007 que fue arrestado la víspera y que admite haber "prendido fuego a unas ramas con un mechero de gasolina" en la zona de Arbonne-la-Forêt, según indicó la fiscal de Fontainebleau, Diane Ngomsik, en un comunicado citado por los medios locales.

El segundo es otro hombre también nacido en 2007, sin antecedentes judiciales y sin aparente vínculo con el primero, que reconoce "haber prendido fuego accidentalmente al tirar su cigarro".

Además de estos dos sospechosos hubo otras cuatro detenciones relacionadas con el fuego del bosque de Fontainebleau y sus alrededores.

El incendio recorrió desde el domingo un total de unas 2.050 hectáreas y se encuentra actualmente "contenido", pero no aún controlado, según confirmó esta mañana el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez.

"Hay dos focos principales, de los cuales uno, el principal, ha recorrido 1.600 hectáreas, el que se declaró anteayer después de las 12 horas. Hay un segundo foco que prendió ayer que ha recorrido hasta el momento 450 hectáreas", precisó el ministro en declaraciones a la cadena BFMTV.

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Desde el inicio se sospechaba que tanto el foco original del domingo como el que se originó el lunes por la tarde fueron provocados.

El bosque de Fontainebleau, de algo más de 20.000 hectáreas, es uno de los pulmones verdes de Francia y fue coto histórico de caza de la Corona francesa. Cuenta con robles, coníferas y hayas, además de jabalíes y ciervos, y está catalogado como reserva de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El incendio se encuentra a pocos kilómetros del palacio homónimo, muy frecuentado por turistas.

En total, en Francia este año ya ardieron unas 32.000 hectáreas, datos que hacen temer un año récord de incendios forestales, ya que las cifras superan ampliamente las de 2025 para las mismas fechas, un año que ya fue excepcional en cuanto al fuego, según había reconocido anoche en una entrevista televisiva el propio ministro de Interior francés.