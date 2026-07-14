Ecuador registró en junio una inflación interanual del 1,65 %, superior a la de mayo

Quito, 14 jul (EFE).- La inflación interanual de Ecuador en junio se situó en el 1,65 %, lo que representa un incremento respecto al mismo mes del año pasado, cuando fue de 1,48 %, de acuerdo con las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que anotó que el porcentaje interanual de mayo último fue de 0,92 %.