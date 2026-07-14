El enviado de la ONU para el Yemen busca en Omán una desescalada tras el ataque en Saná

Las conversaciones se centraron en la necesidad de establecer una hoja de ruta consensuada que permita preservar la calma relativa que vive el Yemen desde la firma de la tregua de 2022, actualmente amenazada por los recientes enfrentamientos entre el Gobierno reconocido y el grupo insurgente de los hutíes, de acuerdo con un comunicado de la oficina del enviado de la ONU.

Durante los encuentros en la capital omaní, Grundberg insistió a las partes en la urgencia de reanudar las negociaciones bajo el auspicio de las Naciones Unidas para abordar "tanto las prioridades a corto como a largo plazo" del país.

Asimismo, el diplomático subrayó que este diálogo debe reactivarse simultáneamente en las tres vías del proceso de mediación (política, militar y económica), para así evitar que el país retorne a un escenario de guerra abierta.

Esta visita de urgencia de Grundberg a Mascate llega tras el incidente ocurrido en el día de ayer, cuando fuerzas del Gobierno yemení bombardearon la pista del Aeropuerto Internacional de Saná -bajo control rebelde- para impedir el aterrizaje de un avión de la aerolínea iraní Mahan Air.

La aeronave transportaba de regreso al Yemen a una delegación hutí que había ido a Teherán para asistir al funeral del que fue líder supremo de la República Islámica, Alí Jameneí.

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El Ejecutivo yemení justificó el ataque como una medida de defensa de su soberanía, tras acusar a los insurgentes y al régimen iraní de abrir un "corredor seguro" no autorizado para su reabastecimiento militar.

Por su parte, los hutíes calificaron la acción de "agresión criminal" contra una infraestructura civil y advirtieron de que este bombardeo rompe unilateralmente el cese de hostilidades.

Además, denunciaron que la destrucción de la pista busca bloquear el transporte de sus delegaciones diplomáticas y la asistencia humanitaria, por lo que amenazaron con represalias militares inmediatas.