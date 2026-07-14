El Kospi surcoreano se dispara más de un 6,6 % a la apertura impulsado por Wall Street

Alrededor de 15 minutos después del inicio de operaciones, el indicador ganaba 454,22 puntos, hasta los 7.311,05 enteros, recuperando la cota de los 7.000 puntos que alcanzó por primera vez a principios de mayo.

Alrededor de las 9:06 horas (00:06 GMT), el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX) activó un 'sidecar' de compra en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 subiera más de un 5 % durante un minuto.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía un 4,62 %, o 36,2 puntos, hasta las 820,18 unidades.