El Museo Casa Natal Picasso abrirá un espacio de exposiciones en el estado de Texas

Podrán verse en la zona Birthing Picasso (Alumbrando a Picasso) del City Arts Center de Round Rock de ese estado norteamericano, según informó ese martes el acalde de Málaga, Francisco de la Torre.

La inauguración de esta primera exposición será el 5 de noviembre, con el título 'Dialogues with Picasso', y reunirá unas cincuentas obras del pintor, fallecido en 1973, y de otros artistas contemporáneos de la colección del Museo Casa Natal.

El proyecto se debe a la colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y el Museo Casa Natal Picasso, dependiente del consistorio local, con la Fundación Cámara de Comercio Texas-Europa.

El nuevo espacio expositivo se concibe como "un puente entre territorios y economías" y estará abierto durante los próximos cinco años, con posibilidad de prorrogarlos.

El alcalde de Málaga, el presidente de la Fundación Cámara de Comercio Texas-Europa, Eduardo Galindo, y en un vídeo el alcalde de Round Rok, Craig Morgan, coincidieron en las similitudes entre las dos ciudades y las coincidencias en sus vocaciones tecnológica y cultural.

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Aseguraron que ambas comparten la visión de futuro, y Galindo añadió que el espacio "fortalecerá la colaboración en áreas como la cultura, la educación, la innovación, la tecnología y el desarrollo económico".

Según el director de la Agencia Pública para la Gestión del Museo Casa Natal Picasso, Luis Lafuente, la colaboración "no se agota en lo expositivo", sino que también se celebrarán ciclos, conferencias y actividades relacionadas.