El Parlamento italiano empieza a debatir la ley electoral de Meloni y cientos de enmiendas

El texto con las nuevas normas que deberán regular las elecciones generales de 2027 ha sacudido a la política italiana justo antes de la pausa estival y ha llegado incluso a suscitar algunas dudas en el seno de la coalición gubernamental de la propia Meloni.

El debate comenzó la tarde de hoy en la Cámara de los Diputados, donde se deberán debatir y votar las cerca de 200 enmiendas presentadas por todos los grupos políticos, y después se votará el texto definitivo, previsiblemente a finales de esta misma semana.

Una vez haya recibido luz verde en la Cámara Baja, el proyecto de ley pasará al Senado, la Cámara Alta, para su tramitación y aprobación definitiva.

El bloque opositor, del Partido Demócrata (PD), el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y otras formaciones de izquierda, han solicitado que la votación sea anónima, en un intento de tumbar la ley con el voto de los parlamentarios de derechas a los que tampoco convence.

Como ha sido frecuente con otros Gobiernos del pasado, Meloni quiere cambiar las reglas de cara a su cita con las urnas en 2027 y para ello ha propuesto un texto bautizado como 'Stabilicum' (siguiendo la tradición de bautizar en latín estas leyes).

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El objetivo, según sus impulsores, es garantizar mayor estabilidad a las coaliciones y los Gobiernos que se conformen después de las elecciones, otorgándoles una mayoría sólida en el Parlamento.

Por ello, la principal novedad es la introducción de un 'premio de escaños' a la coalición o lista que supere el 42 % de los votos para apuntalar su hegemonía parlamentaria.

Pero el aspecto que ha generado más controversia ha sido la forma del voto, en la que han chocado los intereses de los partidos de la coalición de Meloni: sus Hermanos de Italia, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la conservadora Forza Italia de Antonio Tajani.

Tras una difícil negociación, los tres aliados han acordado una papeleta con el nombre de los cabeza de lista blindados y el resto de candidatos sujetos a la preferencia del votante.

Otra de las críticas es que la ley no contempla la paridad en las listas. El propio Tajani ha sostenido que eso es competencia y responsabilidad de los propios partidos.

"Es verdaderamente triste que la primera mujer primera ministra sea recordada por haber infligido un golpe mortal a la paridad de género en la representación electoral", ha arremetido la portavoz de Alianza Verde e Izquierdas, Luana Zanella.

Los partidos de oposición insisten en que el proyecto de ley es "inaceptable" y tiene incluso visos de "inconstitucionalidad", sobre todo por un 'premio de escaños' que permitiría a la derecha elegir a su propio presidente de la República, ya que el segundo mandato del actual jefe de Estado, Sergio Mattarella, expira en 2029.