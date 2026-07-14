El Parlamento lituano aprueba el nuevo Gobierno del socialdemócrata Mindaugas Sinkevičius

El de Sinkevičius es el tercer Ejecutivo desde las elecciones nacionales de 2024 en este país báltico que limita con la hostil Bielorrusia y con el enclave ruso de Kaliningrado.

Tras recibir la luz verde del Parlamento, está previsto que los ministros presten juramento ante el Seimas a última hora de la tarde de este mismo martes.

El Gobierno de Sinkevičius lo forma una coalición que cuenta con tres ministros de la Unión Democrática Por Lituania (DSVL), de centroizquierda, y dos de la Unión de Agricultores y Verdes de Lituania (LVŽS), de tendencia ecologista y socialmente conservadora. Los nueve puestos ministeriales restantes corresponden a los socialdemócratas (LSDP).

Varios puestos clave continúan en manos de ministros del Gobierno saliente, y la que fue primera ministra ahora asumirá el cargo de titular de Seguridad Social y Trabajo.

Ruginienė ya ocupó ese rol bajo el mandato de su predecesor, Gintautas Paluckas, jefe del Gobierno lituano entre diciembre de 2024 y agosto de 2025.

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En el nuevo Ejecutivo, Kestutis Budrys se mantiene al frente de Asuntos Exteriores, mientras que Robertas Kaunas sigue en Defensa.

Entre los nuevos ministros de otros ministerios clave del Ejecutivo se encuentran otros dos socialdemócratas: Martynas Katelynas, titular del Interior, y Taurimas Valys, de Finanzas.

Según informó la cadena de radiotelevisión pública LRT, Katelynas podría adoptar una línea más dura en materia de migración y controles fronterizos.

Este nuevo ministro "inició su carrera política en la Alianza Nacional, de extrema derecha, y anteriormente abogó por el uso de 'medios letales' para impedir que los migrantes cruzaran la frontera".

El programa del nuevo Gobierno aprobado por el Seimas está compuesto por unos 795 puntos, centrados en cuestiones de política interior, pero que incluyen el compromiso de destinar el 5 % del producto interior bruto (PIB) a defensa y el 0,25 % del PIB a ayuda militar a Ucrania.

"Estamos convencidos de que la única forma de restablecer una paz estable y justa en Europa es la victoria lo más rápida posible de Ucrania en la guerra iniciada por Rusia", afirma dicho plan.

En materia de política exterior, también se expresa el deseo de normalizar relaciones con China, "hasta el nivel de representación diplomática que existe en otros Estados miembros de la UE".

Las relaciones entre Vilna y Pekín se han enfriado desde que un Gobierno anterior, en 2021, permitió la apertura de una oficina de representación llamada "Taiwán", lo que China consideró una violación del acuerdo según el cual Lituania respetaría el principio de "una sola China", que limita cualquier reconocimiento del Gobierno de la isla.

Los Gobiernos lituanos que se han sucedido desde las elecciones de 2024 han avanzado hacia la mejora de las relaciones con China, pero se han enfrentado a las críticas del presidente, Gitanas Nauseda, quien subraya las estrechas relaciones de China con Rusia.

La votación en el Seimas se produjo después de que los diputados interrogaran exhaustivamente a Sinkevičius sobre sus políticas y de que, desde la oposición, se señalara que el calendario de los pasos para la formación del Gobierno —la publicación del programa el 3 de julio y la aprobación de los ministros propuestos por Nauseda el 7 de julio— podría ser impugnado por motivos constitucionales.

Según la LRT, "la Constitución establece que, una vez que el presidente haya nombrado a un nuevo primer ministro, este deberá presentar ante el Seimas el Gobierno formado por él y aprobado por el presidente, y someter su programa a consideración, en un plazo máximo de 15 días".