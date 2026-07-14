El PIB de China cumple pronósticos al frenar al 0,9 % intertrimestral entre abril y junio

Esto supone una ralentización de 0,4 puntos con respecto a la tasa registrada entre enero y marzo (+1,3 %), aunque también cumple con los pronósticos más extendidos entre los analistas.

En el segundo trimestre del presente año, la segunda economía mundial experimentó un crecimiento del 4,3 % en términos interanuales, cifra que, en este caso sí, queda por debajo tanto de la marca anterior (5 %) como de las expectativas de los expertos, que anticipaban que frenaría pero no tanto, hasta en torno a un 4,5 %.

De hecho, la prensa regional destaca que se trata de la marca interanual más baja desde finales de 2022, cuando el gigante asiático se enfrentaba a los efectos económicos de la política nacional de 'covid cero', y apunta que esto podría complicar la consecución del objetivo oficial de crecimiento, fijado en entre un 4,5 y un 5 %.

Esa meta, la más baja desde 1991, fue fijada por las autoridades el pasado mes de marzo después de que China cumpliese en 2025 con el objetivo de crecer "en torno a un 5 %" al incrementarse su PIB precisamente en esa tasa.

En cualquier caso, por el momento, el PIB chino entra por el momento dentro de los parámetros fijados por su Gobierno al crecer un 4,7 % interanual en el acumulado del primer semestre, a cuyo cierre la segunda economía mundial alcanzaba un tamaño de 69,57 billones de yuanes (10,28 billones de dólares, 8,99 billones de euros), según las estimaciones preliminares divulgadas hoy por la ONE.

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Por sectores, el primario creció un 3,7 % entre enero y junio; el secundario, un 3,9 %, y el terciario, un 5,2 %.

La institución estadística asegura que la economía nacional "operó dentro de un rango apropiado ante la presión" y que "siguió demostrando una gran resistencia", destacando el aumento de la producción, la estabilidad del mercado laboral, la ausencia de altas tasas de inflación o la inercia positiva del comercio exterior.

"No obstante, también debemos ser conscientes de que el entorno exterior está tornándose cada vez más inestable e incierto, de que los desequilibrios entre la fortaleza de la oferta y la debilidad de la demanda siguen siendo graves a nivel nacional, y de que los cimientos de la recuperación y mejora de la economía aún deben consolidarse", advierte el documento.