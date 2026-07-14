El Reino Unido dice que el acuerdo con la UE da certidumbre al pueblo de Gibraltar

El secretario de Estado para Europa, América del Norte y los Territorios de Ultramar, Stephen Doughty, afirmó en un comunicado que el pacto "protege la soberanía británica" y sus instalaciones militares y cuenta además "con el pleno respaldo del Gobierno y el Parlamento de Gibraltar".

"Gibraltar ha estado en el centro de estas negociaciones desde el principio. Como una parte querida de la familia británica, su futuro económico y miles de empleos dependían de encontrar una solución práctica a los desafíos creados por el Brexit", declaró.

Doughty destacó que el apoyo del Reino Unido a su 'territorio de ultramar' "sigue siendo tan sólido como el propio Peñón".

"Este acuerdo abre un nuevo capítulo con la UE y España, apoyando el empleo, el crecimiento y la prosperidad a ambos lados de la frontera", agregó.

El tratado sobre Gibraltar firmado este martes por la Unión Europea y el Reino Unido supondrá el derribo de la verja que separaba la colonia británica del territorio español y definirá el nuevo encaje del enclave tras el Brexit.

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Doughty rubricó el histórico pacto con el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, acompañados del ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

La firma del documento supone el último paso oficial antes de su entrada en vigor provisional el 15 de julio, a la espera de que el Parlamento Europeo lo ratifique, previsiblemente en diciembre, y lo haga también el Parlamento británico.