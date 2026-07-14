España "no cambia una coma" en su reclamación de soberanía tras el acuerdo sobre Gibraltar

"El artículo 2 (del acuerdo) deja muy claro que España no cambia una coma a su reclamación de soberanía, que seguimos reclamando la soberanía y que nuestra posición sigue siendo la misma (...). Protegemos esa reclamación y, sobre todo, damos un salto espectacular hacia el futuro en cooperación y en convivencia", defendió Albares en declaraciones a la prensa tras la firma.

El titular español de Exteriores defendió que el acuerdo firmado en Bruselas por el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, junto a él mismo y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, "abre una nueva era" y cierra definitivamente el Brexit seis años después de la salida efectiva del Reino Unido de la UE.

Albares aseguró que España ha logrado todos los objetivos que se marcó al inicio de las negociaciones y repitió que la reclamación española de soberanía queda "protegida" bajo los términos del acuerdo.

El pacto supondrá el derribo de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español y definirá el nuevo encaje del enclave tras el Brexit, además de, según explicó Albares, garantizar para siempre la libertad de circulación de personas y de mercancías, evitar "distorsiones del pasado" en fiscalidad o medioambiente y dar "una nueva conectividad al campo de Gibraltar".

"Dejamos atrás tres siglos marcados por la desconfianza y la confrontación. Aquellos que vivían espalda contra espalda, como eran Gibraltar y el campo de Gibraltar, avanzan juntos hacia un futuro lleno de oportunidades", dijo el ministro, que señaló especialmente el "éxito" para los 300.000 andaluces de esta región con la eliminación del "último muro de Europa continental".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Preguntado por su mensaje a los representantes del Partido Popular y de Vox que han sido críticos con este pacto, Albares aseguró que, "aunque ellos no lo sepan, ellos también han ganado".

"Este es un acuerdo a favor de los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar, de sus intereses y de su futuro. Al final cooperar e invertir en convivencia (...) solo puede redundar en beneficio de España", afirmó.