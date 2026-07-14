Goldman Sachs gana 12.258 millones de dólares en la primera mitad de 2026, un 45 % más

Solo en el segundo trimestre, Goldman Sachs ganó 6.628 millones de dólares, un 78 % más que en el mismo periodo de 2025, sin embargo, además, este beneficio es un 18 % mayor al que el banco obtuvo en los tres primeros meses de 2026.

El banco señaló hoy que tanto el beneficio por acción como los ingresos alcanzaron cifras récord.

Los analistas de Wall Street habían previsto un beneficio de 14,51 dólares por acción y unos ingresos de 16.230 millones de dólares.

El presidente y consejero delegado de la enteidad, David Solomon, afirmó en un comunicado que los buenos resultados trimestrales reflejan "la solidez" de su franquicia global.

"El dinamismo se ha acelerado en todas nuestras líneas de negocio. Los clientes recurren a nosotros para liderar sus operaciones más estratégicas y trascendentales, las cuales a menudo actúan como catalizador de la actividad en toda la franquicia", explica.

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En las operaciones electrónicas previas a la apertura de la bolsa, las acciones de Goldman Sachs subían casi un 3 %.

Hoy, los grandes bancos de EE.UU. dieron el pistoletazo de salida a la temporada de resultados. JPMorgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo también anunciaron este martes aumentos en sus beneficios.