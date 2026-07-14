Identifican al colombiano asesinado por el ICE como Johan Sebastián Durán, de 26 años

Durán Guerrero había emigrado a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales y residía en la ciudad de Biddeford, donde falleció durante un operativo de agentes migratorios que ha generado protestas y llamados a una investigación independiente, según el diario 'Vanguardia', de Bucaramanga.

En una entrevista con el medio colombiano Blu Radio, el padre del joven, Omar Durán, aseguró que su hijo tenía permiso de trabajo y cumplía con los requisitos exigidos por las autoridades migratorias estadounidenses.

"Él tenía su permiso de trabajo. (...) Iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo, se iba presentando allá como se lo pedían", afirmó.

También relató que el joven tenía una esposa y una hija de tres años, trabajaba en una veterinaria durante las mañanas y posteriormente hacía entregas a domicilio con su vehículo por las tardes.

"Él tenía mucha visión para salir adelante, muchos sueños por cumplir, una persona muy joven y realmente mi hijo es un hijo maravilloso y no sé por qué le hicieron eso, (...) era una persona de bien, una persona de bien, una persona criada con valores", agregó.

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La Embajada de Colombia en Estados Unidos lamentó el fallecimiento del connacional y aseguró que está brindando la asistencia consular necesaria a su familia.

Asimismo, informó que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información y aclaraciones sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte del colombiano.

Las organizaciones Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC, en inglés) y Presente! habían informado el lunes que el fallecido era un colombiano de 26 años con permiso de trabajo y número de Seguro Social, y reclamaron una investigación "rápida, independiente y transparente" del caso.

El ICE sostiene que uno de sus agentes abrió fuego después de que Durán Guerrero intentara utilizar su vehículo como un arma contra funcionarios de la agencia durante el operativo.

Sin embargo, testigos y vídeos difundidos por medios locales han puesto en duda esa versión, al mostrar el automóvil desplazándose sin control tras los disparos.

El caso está siendo investigado por la Policía de Maine, el Departamento de Seguridad Pública estatal y el FBI.