Investigan el retiro de un antimonumento de personas desaparecidas en Ciudad de México

"Se robaron el antimonumento. Vamos a ver qué pasó, por favor, le encargo a la Secretaría de Seguridad", declaró la mandataria capitalina en una conferencia de prensa.

Esta pequeña estructura fue colocada el domingo por colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos en la rotonda del monumento del Ángel de la Independencia, ubicada en el Paseo de la Reforma (una de las calles más importantes y emblemáticas de Ciudad de México).

Tenía la leyenda 'México, campeón mundial en desaparición. + 135.000 en 2026', y se instaló en el marco de las movilizaciones por el primer aniversario de la desaparición de la joven de 19 años Ana Amelí, a quien se le perdió la pista desde que subió a un pico del Parque Nacional Cumbres del Ajusco, en la capital del país.

Con este paso, el Gobierno de Ciudad de México decidió investigar quién retiró el antimonumento, algo que reclamó la organización internacional Amnistía Internacional (AI) a través de sus redes sociales.

"Amnistía Internacional insta a las autoridades capitalinas a revisar lo ocurrido y esclarecer de manera pronta, exhaustiva y transparente las circunstancias del retiro del antimonumento; informar públicamente los resultados de dicha investigación y garantizar un diálogo directo, respetuoso y significativo con las familias y colectivos involucrados", publicó en su cuenta de X.

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Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que su gobierno esté detrás de la retirada de la estructura y defendió que mientras fue alcaldesa de la capital mexicana (2018-2023) "respetamos la manifestación de las familias" de desaparecidos.

"Y saben los colectivos que la Secretaría de Gobernación está muy cerca, la responsable de la Comisión de Búsqueda fue elegida por los propios colectivos. (...) Se trabaja todos los días para la seguridad y la paz del país", dijo la mandataria al ser cuestionada por este asunto en su conferencia de prensa diaria.

La situación de los desaparecidos en México -más de 130.000 según cifras oficiales- es para organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una "grave crisis humanitaria" perpetrada "mayormente" por integrantes del crimen organizado, según denunció en un informe de este año.