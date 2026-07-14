Irlanda aprueba permisos retribuidos de 5 días para mujeres que sufran un aborto temprano

El Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, prevé introducir la medida toda vez se tramite en el Parlamento el proyecto de Ley de Permiso por Pérdida Gestacional, impulsado por el ministro de Empresa, Peter Burke.

El dirigente recordó hoy que la legislación vigente había creado un "vacío legal" ya que el umbral para recibir "ayudas públicas" y acceder a un permiso íntegro de maternidad en estos casos se fija a partir de la vigésimo tercera semana de embarazo.

"Al introducir el derecho legal a un permiso por pérdida gestacional, reforzamos de forma significativa y compasiva los derechos de los trabajadores, garantizando que los empleados reciban apoyo y sean tratados con dignidad en un momento de enorme dificultad personal", subrayó Burke.

De acuerdo con el borrador, la nueva legislación prevé conceder cinco días de permiso retribuido al año, que será abonado por el empleador y representará el 70 % del salario diario, hasta un máximo de 110 euros al día, en línea con el régimen de bajas por enfermedad establecido, explicó el ministro.

El derecho al permiso existirá desde el primer día de empleo, mientras que el derecho a percibir la prestación económica exigirá haber trabajado al menos trece semanas para el empleador.

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El viceprimer ministro irlandés, Simon Harris, también ha celebrado el paso dado por el Gobierno para que "se reconozca por ley el derecho a un permiso por pérdida gestacional".

"En nuestro país y en nuestra sociedad sigue habiendo demasiado silencio en torno al aborto espontáneo", agregó el político conservador.

El Partido Laborista -segundo de la oposición- ya había presentado una propuesta similar hace cinco años en la que extendía a veinte días el periodo de permiso retribuido tras un aborto espontáneo y diez días de baja para tratamientos de fecundación in vitro.