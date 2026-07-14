Kuwait dice que está interceptando "misiles y drones hostiles" en su espacio aéreo

"Las Fuerzas Armadas están enfrentando actualmente ataques con misiles y drones hostiles", dijo la institución castrense en un comunicado, en el que señaló que los sonidos de las explosiones sobre el territorio "son el resultado de los derribos por parte de los sistemas de defensa aérea".

Hasta el momento no se ha informado del objetivo de estos ataques ni de su procedencia, ya que Kuwait también ha sido atacado por milicias proiraníes de Irak en apoyo a Teherán tras el estallido de la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron su campaña bélica contra Irán.

Irán ya lanzó este martes ataques contra dos buques emiratíes que navegaban por el estrecho de Ormuz, lo que causó la muerte de un tripulante y ocho heridos, y disparó misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en Baréin, Kuwait y Jordania, en la tercera noche consecutiva de ataques cruzados entre Washington y Teherán.