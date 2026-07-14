La Bolsa de Milán sube un 0,1 % por la moderación de la inflación en Estados Unidos

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,1 %, hasta los 55.531,96 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos casi 291 millones de acciones por valor de unos 3.261 millones de euros (unos 3.726 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés, en sintonía con el resto de plazas europeas, amortiguó las caídas y redujo el impacto de la subida del petróleo Brent (3,36 %) tras conocerse que la inflación general de junio en EE.UU. bajó siete décimas, hasta el 3,5 %, mientras que la subyacente se moderó al 2,6 %, mejor que las previsiones de los analistas.

Entre las empresas que anotaron ganancias destacaron el fabricante de cables Prysmian (+3,37 %), la constructora naval Fincantieri (+2,66 %), la firma aeroespacial Avio (+2,04 %), la compañía de servicios públicos de electricidad y agua A2a (+1,81 %) y la distribuidora de gas natural Italgas (+1,42 %).

Por el contrario, entre las que cosecharon pérdidas quedaron la firma de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas Inwit (-3,79 %), la marca de moda de lujo Brunello Cucinelli (-1,63 %), el grupo de bebidas y licores Campari (-1,6 %), el fabricante de automóviles deportivos de lujo Ferrari (-1,05 %) y la entidad bancaria Bper Banca (-1,03 %).