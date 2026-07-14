La Bolsa española sube un 0,11 % tras caer la inflación en EE.UU.

El índice de referencia del parqué español, el IBEX 35, ganó 20,9 puntos, equivalentes a ese 0,11 %, hasta los 19.356,6 enteros. En el año acumula una subida del 11,84 %.
Aunque Wall Street abrió con una caída del 0,2 % por IBM, la bajada de la inflación estadounidense y las menores expectativas de subidas de tipos ayudaron a que la Bolsa española, que llegó a ceder el 1 % durante la sesión, terminara con una leve subida.
El precio del barril de petróleo brent subía el 1,01 %, hasta los 84,04 dólares.
La mayor subida de los grandes valores del IBEX correspondió a Repsol (1,25 %); BBVA ganó el 0,8 % e Iberdrola el 0,47 %.
Por otra parte, bajaron Inditex, el 1,97 % (mayor caída de ese índice); Banco Santander el 0,22 % y Telefónica el 0,03 %.