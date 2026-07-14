La guerra entre EEUU e Irán se recrudece y se extiende tras una semana de enfrentamientos

Los últimos enfrentamientos se han producido después de el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán.

También dijo ayer que aplicaría una tasa a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, pero este martes dio marcha atrás en este tema.

Por el momento, Israel no ha participado de estos últimos ataques ni Irán ha bombardeado territorio israelí, como sí ocurrió antes del alto el fuego firmado el 7 de junio y roto el 7 de julio.

Pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenazó este martes a los líderes de Irán, diciendo que si atacan Israel, responderán con "mucha más contundencia" que en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Los últimos ataques de Irán han alcanzado dos buques emiratíes que navegaban por el estrecho, lo que causó la muerte de un tripulante y ocho heridos. Además tres personas permanecen desaparecidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Baréin, Kuwait y Jordania han sufrido bombardeos en las últimas 24 horas con misiles y drones dirigidos a intereses estadounidenses.

Estos ataques a países de Oriente Medio con bases militares estadounidenses es la respuesta de la República Islámica a tres noches seguidas de bombardeos "muy duros", según Trump, contra varias ciudades de Irán, que se han prolongado durante el día de hoy.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se deshizo en elogios este martes con el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, con el que se reunió en la Casa Blanca en plena escalada de la guerra con Irán.

Ante la prensa en el Despacho Oval, Trump elogió a Al Zaidi como "un gran líder" y destacó la "tremenda química" entre ambos.

Washington presiona a Bagdad para desarmar a una red de milicias respaldadas por Irán que operan en el país, las cuales lanzaron ataques contra intereses estadounidenses en la región tras el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero.

También Trump anunció ayer su intención de cobrar una tasa del 20 % para facilitar el tránsito de buques, y este martes se ha desdicho.

"Tras conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20 % de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos", detalló el mandatario en la red Truth Social.

El tráfico por el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba el 20 % del crudo mundial, se ha vuelvo a ver afectado por las hostilidades.

"Los presuntos ataques de Irán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz, así como los presuntos ataques de Estados Unidos contra infraestructuras civiles en Irán, y los de Irán contra ese tipo de bienes en otros países de la región, deben cesar de inmediato", instó hoy el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El representante de la ONU recordó que por el estrecho de Ormuz pasan mercancías esenciales para las poblaciones, incluidos alimentos y medicinas, y expresó su alarma por las informaciones sobre su nuevo bloqueo.

El petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 3,24 % este martes, hasta 80,67 dólares, después de que Estados Unidos atacara nuevamente a Irán y reiniciara el bloqueo naval sobre el país.

Asimismo, el barril de petróleo brent para entrega en septiembre sube un 2 % este martes y roza los 85 dólares. Ambos se habían diparado más de un 9 % en la sesión del lunes.

Los recientes ataques de los rebeldes hutíes del Yemen, contra Arabia Saudí la noche del lunes amenaza con abrir otro frente en Oriente Medio.

Los hutíes, aliados de Irán, atacaron con drones y misiles balísticos el aeropuerto saudí de Abha, en respuesta al ataque previo contra el aeropuerto de Saná, capital del Yemen controlada por los insurgentes.