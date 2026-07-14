La inversión extranjera directa de Taiwán aumenta un 58 % en cinco años, pero cae en China

En un comunicado, la cartera indicó que esta cifra supera en 54.500 millones de dólares (47.668 millones de euros) a la registrada entre 2016 y 2020.

"Ante la tendencia global de conceder cada vez mayor importancia a la resiliencia de las cadenas de suministro, la distribución regional de la inversión exterior de nuestro país también ha experimentado un cambio evidente, pasando de una concentración en China continental a un despliegue progresivamente más diversificado", señaló el ministerio.

Los territorios británicos del Caribe encabezan el destino de las inversiones aprobadas en el último quinquenio, con una media del 22,8 %, un peso que responde a la creación y ampliación de capital de sociedades holding con las que las firmas taiwanesas "gestionan con flexibilidad" la asignación global de sus activos y diversifican riesgos financieros.

Les siguen Estados Unidos y los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con medias del 20,5 % y el 20 %, respectivamente, impulsados por la voluntad de las empresas isleñas de acelerar la "producción localizada" y "reducir la dependencia de un único mercado", según el MOEA.

China, que durante años ocupó el primer puesto, ha visto caer su cuota hasta esa media del 12,9 %, 70,9 puntos porcentuales por debajo del máximo del 83,8 % alcanzado en 2010; entre enero y mayo de este año se hundió hasta el 0,9 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El giro también se aprecia en el comercio: en el primer semestre de 2026, EE.UU. concentró el 32 % de las exportaciones taiwanesas (133.313 millones de dólares, 116.602 millones de euros), mientras que el porcentaje correspondiente a China y Hong Kong cayó al 23,8 % (99.142 millones de dólares, 86.714 millones de euros), según cifras del Ministerio de Finanzas.

Esta reconfiguración se explica, en parte, por el auge de las aplicaciones y los dispositivos de inteligencia artificial (IA), ya que compañías estadounidenses del sector como Nvidia dependen en gran medida de TSMC para fabricar sus chips más avanzados y de Foxconn para ensamblar sus servidores.

De hecho, el MOEA precisó que la inversión taiwanesa en EE.UU. se destina en un 70-80 % a las manufacturas y, dentro de ellas, sobre todo a la fabricación de componentes electrónicos, que entre 2021 y 2025 sumó 17.600 millones de dólares (15.393 millones de euros) más que en el quinquenio precedente.