La película española 'Sorda' gana en Moscú premio del primer Festival 'Hecho por mujeres'

El filme español, que pocos meses atrás se alzó también con el Taiga de oro, el mayor galardón del festival de debut cinematográfico Espíritu del fuego celebrado en la ciudad siberiana de Janti-Mansiisk, compitió con películas de Rusia, Francia, la India, Túnez y Catar.

La ópera prima de Libertad, que relata la historia de una mujer sorda que afronta los temores de la maternidad en un mundo en el que no logra encajar a plenitud, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2025 y desde entonces ha recibido varios premios y nominaciones.

En abril la cinta española logró el Premio del Público LUX 2026 que otorga anualmente el Parlamento Europeo en reconocimiento a filmes que fomenten el debate sobre cuestiones sociales que reflejan los valores comunes europeos.

La película obtuvo también la Biznaga de Oro a mejor película española en el Festival de Cine de Málaga y, además, en su estreno mundial en el 75 Festival Internacional de Cine de Berlín recibió el valioso Premio del Público de la sección Panorama y el premio independiente CICAE Art Cinema Award.