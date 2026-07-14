La sentencia por el brutal asesinato en Egipto de Giulio Regeni llegará en septiembre

Los cuatro acusados de haber raptado y torturado hasta la muerte al estudiante italiano han sido juzgados a pesar de no haberse personado en el proceso.

La Fiscalía de Roma ha reclamado para uno de ellos la cadena perpetua y para el resto la pena de 17 años y medio de prisión, según informan los medios locales.

Los imputados en Roma son el general Tariq Sabir y los coroneles Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim y Magdi Ibrahum abedal Sharif.

Sus abogados de oficio han alegado ante el juez que en el crimen no estuvieron involucrados los servicios de seguridad de Egipto ni del gobierno de Abdelfatah al Sisi.

"Ha sido un recorrido interminable, con obstáculos y cuesta arriba pero somos resistentes y pronto obtendremos la sentencia", celebró a la salida del tribunal ante los medios la abogada de la familia Regeni, Alessandra Ballerini.

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Regeni desapareció el 25 de enero de 2016 en El Cairo, a los 28 años de edad, mientras realizaba una tesis como estudiante de la Universidad inglesa de Cambridge.

Su cadáver fue hallado el 3 de febrero siguiente a las afueras de la ciudad con golpes, quemaduras de cigarrillos y señales de haber recibido descargas eléctricas, según la autopsia.

La investigación y juicio han sido largos, marcados por la falta de colaboración de las autoridades egipcias, pero fue desatascado cuando en 2023 el Tribunal Constitucional italiano anuló una ley que impedía procesar a torturadores extranjeros ausentes.