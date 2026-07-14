La violencia vicaria será en España un agravante penal por razón de género

La propuesta legislativa de los ministerios de Igualdad, de Juventud e Infancia y de Justicia, que ahora deberá debatir el Parlamento, reforma diez normas para incorporar medidas específicas como escuchar a los hijos menores de edad antes de decidir sobre su guarda y custodia.

El texto define jurídicamente que esta violencia, con objetivo de causar dolor o sufrimiento a la mujer, se ejerce por su pareja o expareja contra hijos u otras personas con un vínculo afectivo con ella.

La ministra española de Igualdad, Ana Redondo, destacó en rueda de prensa que se trata de una regulación pionera en Europa y viene a dar respuesta a todas las víctimas y sus familiares de un tipo de violencia que es "de género" y que busca "causar dolor o sufrimiento a la mujer" con sus hijos o personas allegadas.

El anteproyecto prevé la modificación del Código Civil para la privación automática de la patria potestad en caso de sentencia condenatoria firme por determinados delitos graves contra los hijos o contra la mujer, e incluso si existen indicios fundados de violencia. Solo se podría recuperar si se produce una cancelación completa de los antecedentes penales del condenado.

También introduce límites al ejercicio de la guarda y custodia cuando pueda resultar perjudicial para la salud física, psíquica o emocional de los hijos, a quienes será obligatorio escuchar, si son menores, con la ayuda de especialistas cuando sea necesario.

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"Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre", argumentó Redondo.

También se producen limitaciones en la guarda, custodia y régimen de visitas, que se suspenden incluso cuando hay un procedimiento por violencia vicaria o violencia de género.

"La violencia vicaria se ejerce por quien entiende que todo es de su propiedad y, por lo tanto, domina su propiedad hasta el punto de hacer el máximo daño sobre sus hijos e hijas", incidió la ministra.

Además, se incorpora la posibilidad de que madres víctimas de violencia vicaria puedan sustituir los apellidos del hijo fallecido y evita situaciones como que un maltratador llegue a cobrar pensiones derivadas de la situación de la víctima.