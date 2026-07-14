Las mujeres están al frente de más de la mitad de los negocios urbanos de Colombia

El dato fue destacado durante un foro organizado por el DANE en la sede de Bogotá del diario El Espectador, donde académicos, empresarios y representantes de entidades territoriales analizaron los principales hallazgos del primer censo económico realizado en el país en 34 años.

La directora de la entidad, Piedad Urdinola, aseguró que la operación incluyó por primera vez variables sobre economía popular, economía del cuidado, poblaciones étnico-raciales y brechas de género.

En el censo "estamos viendo que toda la producción necesita de esos conocimientos ancestrales, culturas, saberes que son muy importantes para la producción de algunos bienes", dijo a EFE Urdinola.

El operativo, realizado entre 2024 y 2025, permitió caracterizar 2.005.248 unidades económicas visibles, identificar más de tres millones de establecimientos y recopilar información sobre cerca de 6,1 millones de personas ocupadas, lo que constituye, según el DANE, "la radiografía más completa de la economía urbana colombiana en más de tres décadas".

Urdinola explicó en la presentación que el nuevo enfoque del censo permite conocer no solo cuántas unidades económicas existen y a qué sectores pertenecen, sino también quiénes las lideran, cómo generan empleo, cuáles son sus niveles de ingresos y su grado de formalidad.

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El censo también mostró los retos que persisten en materia de formalización, pues solo el 49,2 % de las unidades económicas cuenta con Registro Único Tributario (RUT), el documento que identifica a personas y empresas ante la autoridad tributaria colombiana.