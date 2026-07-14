Los grandes bancos de EE.UU. disparan sus ganancias en la primera mitad de 2026

JP Morgan Chase, el grupo más grande del país, obtuvo un beneficio neto de 37.647 millones de dólares en el primer semestre del año, un 27 % más que en los primeros seis meses de 2025.

Hasta junio, los ingresos alcanzaron los 107.183 millones de dólares, un 17 % más que en el mismo periodo de 2025.

El presidente y consejero delegado de la entidad, Jamie Dimon, destacó en un comunicado los "sólidos resultados financieros" obtenidos durante el primer semestre, pero advirtió de diversos riesgos que amenazan al sector.

Entre ellos, destacó las tensiones geopolíticas y los conflictos, que han marcado la agenda este segundo trimestre especialmente, y la inflación persistente.

Por su parte, Bank of America aumentó su beneficio en un 21,5 % interanual después de obtener 17.658 millones de dólares en la primera mitad de 2026.

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Los ingresos de este banco crecieron un 11 % en tasa interanual, hasta 61.830 millones de dólares.

Solo en el segundo trimestre, Bank of America ganó 9.074 millones de dólares, un 26,6 % más que en el mismo periodo de 2025 y un 5,7 % más que los 8.584 millones de dólares que el banco obtuvo en los tres primeros meses de 2026.

El presidente y consejero delegado de Bank of America, Brian Moynihan, subrayó que todos los segmentos de negocio registraron un crecimiento de dos dígitos en el beneficio neto y destacó "un entorno económico favorable".

Del mismo modo, el banco estadounidense Wells Fargo obtuvo un beneficio neto de 11.660 millones de dólares en los seis primeros meses del año, un 12 % más que un año antes.

En el segundo trimestre, de abril a junio, Wells Fargo obtuvo un beneficio neto de 6.407 millones de dólares, un 16,6 % más que un año antes, mientras que los ingresos crecieron un 8,6 %, hasta 22.622 millones.

El presidente y consejero delegado de la entidad, Charlie Scharf, destacó la solidez de los resultados del segundo trimestre, entre ellos, la mejora del margen de intereses.

A su juicio, la economía estadounidense sigue mostrando fortaleza, aunque ha advertido de que ese entorno favorable "no durará para siempre".

Goldman Sachs ganó un 45 % más en el primer semestre de 2026 que en el de 2025, tras anotar 12.258 millones de dólares.

Solo en el segundo trimestre Goldman Sachs ganó 6.628 millones, un 78 % más que en el mismo periodo de 2025, sin embargo, este beneficio es solo un 18 % mayor al que el banco obtuvo en los tres primeros meses de 2026.

Para el presidente y consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon, estos datos reflejan "la solidez" de su franquicia global.

Por su parte, Citigroup obtuvo un beneficio neto de 11.616 millones de dólares, un 49 % más interanual, en el primer semestre del año.

En el segundo trimestre, el banco vio cómo aumentaban sus ganancias en un 45 % respecto al mismo periodo del año anterior, tras alcanzar los 5.831 millones de dólares.

Asimismo, Citigroup registró unos ingresos de 24.766 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, un 14 % más que los 21.668 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior y un 1 % por encima de los registrados en el primer trimestre del año en curso.

Jane Fraser, presidenta y directora ejecutiva de Citi, celebró "los mejores ingresos trimestrales en una década", tanto "a nivel corporativo como en cuatro de las cinco líneas de negocio".

Hoy, los grandes bancos de EE.UU. dieron el pistoletazo de salida a la temporada de resultados. Los bancos de inversión Morgan Stanley y BlackRock lo harán este miércoles.