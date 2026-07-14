Los precios de la vivienda nueva caen en China por trigésimo séptimo mes consecutivo

Los precios en 70 ciudades seleccionadas cayeron un 0,15 % frente al mes anterior, según cálculos efectuados por EFE con base a las cifras divulgadas hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que habían reflejado una contracción del 0,2 % en mayo.

De las mencionadas localidades, 50 experimentaron reducciones en el precio de la vivienda nueva frente a las 52 de mayo, mientras que 20 -entre ellas, Shanghái (este) o Cantón y Shenzhen (sureste)- registraron repuntes, superando a las 16 del mes anterior.

Los cálculos sobre las cifras de la ONE también reflejaron una reducción del 0,32 % intermensual en el precio de las viviendas de segunda mano en junio, un ritmo más acusado que el 0,26 % que habían presentado en la última lectura.

En el caso de este tipo de inmuebles, 9 de las 70 ciudades analizadas -entre ellas, de nuevo las mencionadas Shanghái, Shenzhen o Cantón, pero también Pekín, completando en este caso la lista de ciudades consideradas de 'primer nivel' en China- presentaron subidas, mientras que en 60 bajaron los precios con respecto a los de mayo.

En los últimos años, las autoridades chinas han anunciado numerosas medidas para detener el desplome del mercado inmobiliario, un asunto que preocupa a Pekín por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

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Uno de los grandes causantes de la reciente ralentización de la economía china es precisamente la crisis del sector inmobiliario, cuyo peso sobre el PIB nacional -sumando factores indirectos- se estimaba en torno a un 30 %, según algunos analistas.