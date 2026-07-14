Marruecos detiene a un rapero y cineasta alternativo marroquí residente en Francia

La Fiscalía de Marruecos no se ha pronunciado hasta el momento sobre los supuestos cargos en su contra ni sobre su situación legal.

El cantante, conocido artísticamente como Black Wind y con más de 32.000 seguidores en Instagram, es una de las voces del rap marroquí que destaca por reivindicar derechos sociales y políticos, criticar la corrupción y expresar sus preocupaciones sobre la libertad de expresión en sus letras, según Sikouk.

Residente en Marsella, el rapero viajó a Marruecos para visitar a su familia y buscar localizaciones para su próximo documental, según explica un comunicado divulgado por una plataforma creada en redes para exigir su liberación (#free.el.mahdi).

El Youbi intentó regresar a Francia el pasado día 10, pero las autoridades fronterizas le impidieron abandonar el país. Fue convocado el lunes por la Brigada Nacional de la Policía Judicial (BNPJ) en Casablanca, donde quedó detenido, de acuerdo con la información aparecida en la plataforma.

Está previsto que pase a disposición judicial ante la Fiscalía el miércoles miércoles.

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El artista ha participado en el famoso festival L'Boulevard de Casablanca y algunos de sus trabajos cinematográficos han sido seleccionados en prestigiosos festivales e instituciones internacionales como el Sheffield DocFest o el MoMA de Nueva York.

El Mahdi (Salé, 1992) fue una de las voces que apoyó las manifestaciones juveniles del movimiento GENZ212, surgido en septiembre de 2025, en demanda de mejoras sociales y que Marruecos apagó con detenciones masivas y condenas de hasta 15 años de prisión.

"He soñado que en mi país hay Justicia/ pero me he despertado y me he encontrado a todos en una tabla de picar", dice el rapero en su canción 'Vista gorda', uno de los temas en los que carga contra la corrupción y el sistema.

El activista Hakim Sikouk expresó a EFE su "profunda preocupación" por la detención, que constituye un "grave atentado contra los derechos y libertades fundamentales", así como la "libertad de expresión y circulación", dijo.

Familiares, periodistas independientes, colectivos sociales y numerosos usuarios de internet han exigido su libertad inmediata en un contexto de fuerte tensión debido a la huelga activa de los abogados en Marruecos.