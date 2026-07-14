México cierra ciclo escolar entre expansión de becas e infraestructura y clases perdidas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, calificó el periodo como "exitoso" y aseguró que se consolidaron avances de la Nueva Escuela Mexicana.

Según datos de la dependencia, las Becas para el Bienestar alcanzaron a 22 millones de estudiantes, mientras que el programa La Escuela es Nuestra benefició a cerca de 73.000 planteles.

La estrategia Vive saludable, vive feliz realizó valoraciones integrales a 10,8 millones de alumnos de primaria y generó expedientes digitales de salud escolar.

La SEP indicó que estudiantes fueron canalizados a atención nutricional y odontológica o recibieron lentes gratuitos, además de reforzarse la prohibición de comida chatarra en las escuelas.

Delgado también resaltó un aumento salarial del 9 % para el magisterio, la basificación de 200.000 docentes y la congelación de la edad mínima de jubilación.

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Las autoridades reportaron además nuevos planteles de educación media superior, ampliación de opciones universitarias y obras de rehabilitación en distintas entidades, con coordinación entre Federación y gobiernos estatales para ampliar la cobertura y reducir el abandono escolar educativo.

Mexicanos Primero contrastó ese balance al señalar que el calendario, previsto para 185 días, estuvo marcado por cierres derivados de violencia, protestas, calor extremo, deficiencias de infraestructura y amenazas difundidas en redes sociales.

La organización afirmó que la inseguridad ocasionó cierres, ajustes de horario o clases remotas en al menos 34 municipios de nueve estados durante las primeras 20 semanas del ciclo.

Asimismo, calculó que los paros magisteriales dejaron sin clases a 1,4 millones de estudiantes, principalmente en Oaxaca, Chiapas y Zacatecas.

El organismo documentó además que cinco estados adelantaron el cierre escolar por las altas temperaturas y recordó que cuatro de cada diez escuelas carecen de servicios básicos completos.

También recordó que en abril, un reto viral con amenazas de tiroteos provocó suspensiones en al menos 15 estados, luego de un ataque con arma de fuego a finales de marzo dentro de un plantel que dejó dos trabajadoras abatidas por un alumno de 15 años.

Para Mexicanos Primero, las becas, obras y acciones de bienestar son valiosas, pero no sustituyen el objetivo central de generar aprendizajes significativos.

La asociación pidió que el ciclo 2026-2027 incluya medidas de recuperación pedagógica, planeación anticipada, metas verificables, transparencia y protocolos que garanticen continuidad educativa.

En este contexto, la SEP sostuvo que mantendrá la ampliación de becas, la alfabetización, la formación docente y la mejora de planteles, mientras la organización civil advirtió que normalizar la pérdida de clases compromete el presente de la infancia y el futuro del país.