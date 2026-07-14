Natalie Portman, entre condecorados con la Legión de Honor por el 14 de julio en Francia

También aparecen en la lista, entre otros, el premio nobel de Física marroquí Serge Haroche, la cineasta francesa Rebecca Zlotowski, la escritora mauriciana Nathacha Appanah, el actor francés Pierre Arditi y la historiadora francesa Michelle Perrot, pionera en el estudio de la historia de las mujeres en Francia.

Portman, que es de origen israelí y reside en Francia, fue distinguida en el grado de dama de la Legión de Honor (el rango inicial), al igual que la hija de Pablo Picasso, que tiene doble nacionalidad francoespañola; mientras que Lagarde, francesa, recibió la condecoración de gran oficial (uno de los más niveles elevados).

En total, este año hubo 619 personas distinguidas en los decretos firmados la víspera del 14 de julio por el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, quien este año encabeza su último aniversario de la toma de la Bastilla como presidente, ya que abandonará el Elíseo en 2027 tras dos mandatos quinquenales.

Entre los condecorados no hay solo personalidades conocidas, sino también figuras que se han destacado en sus respectivos campos de actividad por su servicio a Francia, como fundadores de escuelas, antiguos combatientes de la Segunda Guerra Mundial, líderes de asociaciones cívicas, psiquiatras y hasta panaderos.

Creada en 1802 por Napoleón Bonaparte, la Legión de Honor es la distinción más importante que entrega el Estado francés.

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Se divide en cinco niveles jerárquicos -Caballero o Dama (Chevalier/Dame), Oficial (Officier), Comendador (Commandeur), Gran Oficial (Grand Officier) y Gran Cruz (Grand-Croix)- y se concede eminentemente a ciudadanos franceses, aunque con excepciones también para extranjeros con relación con Francia o que hayan realizado contribuciones significativas a la ciencia, la cultura, la política o la ayuda humanitaria.