Omán dice que todavía hay tres desaparecidos tras ataque iraní contra petroleros en Ormuz

El Centro de Seguridad Marítima de Omán dijo en un comunicado que 18 miembros de la tripulación del petrolero emiratí Al Bahiyah fueron evacuados, pero tres todavía "siguen desaparecidos".

En otro de los petroleros atacados, el Mombasa B, que perdió sus motores en el bombardeo iraní, un total de 18 personas fueron evacuadas, entre ellas seis "con lesiones diversas", sin aportar más detalles.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) indicó esta madrugada que ambos buques fueron atacados por dos misiles de crucero cuando transitaban por aguas jurisdiccionales de Omán y denunció que un tripulante del Mombasa B falleció, mientras que afirmó que otras ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad.

Según la autoridad marítima omaní, otro petrolero, identificado como Stolt Magnesium, también fue atacado y los 23 miembros de su tripulación han sido evacuados y "se encuentran en buen estado de salud".

El ataque contra los petroleros se conoció horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informara del inicio de una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente Donald Trump, con operaciones destinadas a imponer "un alto costo" a Teherán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según informó el Centcom en su cuenta de la red social X, los bombardeos buscan degradar la capacidad de Irán para atacar a civiles y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y estos comenzaron apenas unos minutos después de que Trump asegurara en una entrevista que la República Islámica sería golpeada "muy duro" esa misma noche.

El Ejército iraní advirtió, por su parte, que no permitirá "bajo ninguna circunstancia" que EE.UU. "interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz", en respuesta a las declaraciones de Trump y después de que el domingo la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso".

EE.UU. e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tensión se ha incrementado en los últimos días por nuevos ataques cruzados en Oriente Medio.