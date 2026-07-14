Omán reafirma que coopera para restablecer navegación en Ormuz tras ataques contra buques

"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Sultanato de Omán reafirma que Omán mantiene su cooperación transparente y neutral con todas las partes para restablecer la libertad de navegación en el estrecho, en pleno cumplimiento del derecho internacional", dijo el departamento en un escueto comunicado.

Asimismo, confirmó que mantiene "su firme compromiso con sus obligaciones como Estado firmante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar" e instó "a todas las partes", en referencia velada a Irán, a "respetar y acatar el derecho internacional".

El estrecho de Ormuz se encuentra precisamente entre Irán y Omán, países que han mantenido conversaciones en los últimos meses sobre la gestión de esta vía marítima natural, a la que Teherán quiere imponer una tasa de tránsito mientras que Mascate se opone.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) acusó este martes a Irán de atacar a sus dos petroleros Mombasa B y Al Bahiyah cuando navegaban en el sur de Ormuz, en aguas jurisdiccionales del vecino Omán, y afirmó que el bombardeo causó la muerte de un tripulante indio y otras ocho personas resultaron heridas, seis indios y dos ucranianos.

Por su parte, la empresa petrolera emiratí ADNOC confirmó en un comunicado que Al Bahiyah y Mombasa B fueron atacados con proyectiles, causando la muerte de un miembro de la tripulación, y expresó sus "condolencias a la familia, parientes y compañeros del fallecido".

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El ataque llega en el contexto de la creciente tensión en la región por los bombardeos y represalias de los últimos días entre Estados Unidos, que bombardea el territorio iraní; e Irán, que ataca buques y petroleros en las aguas del golfo Pérsico así como a sus vecinos árabes aliados de Washington, como Kuwait, Baréin y EAU.

El ataque contra los petroleros emiratíes fue condenado también este martes como "acción hostil y violación del derecho internacional y la libre navegación" por el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem al Budaiwi, y por varios Gobiernos de la zona, incluidos el catarí.