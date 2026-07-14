Países andinos preparan nuevas acciones conjuntas contra crimen organizado transnacional

Ecuador, que tiene la Presidencia pro tempore de la CAN, inauguró la XII Reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional, donde se analizaron los avances de la implementación de la primera fase del Plan de Acción Resolutivo, un documento en el que constan estrategias conjuntas contra la criminalidad.

En la cita, que se realizó de manera presencial y virtual y en la que participaron autoridades técnicas de seguridad y defensa de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, también se definieron las acciones que integrarán la segunda fase del plan.

Agustín Fornell, subsecretario de América Latina y del Caribe, señaló que el crimen organizado ha evolucionado hacia estructuras cada vez más flexibles y diversificadas, que trascienden el narcotráfico y se vinculan con otras economías ilícitas que afectan la seguridad, la estabilidad democrática y el desarrollo de los países de la Comunidad Andina.

En ese contexto, Ecuador propuso priorizar acciones orientadas para combatir la minería ilegal, el tráfico ilegal de armas, y reforzar la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes.