Palestinos relatan abusos sexuales en cárceles israelíes y piden acción internacional

"Me ataron las manos y los pies. Me vendaron los ojos y me metieron en una celda estrecha, obligándome a postrarme en el suelo una vez me arrancaron los pantalones y los calzoncillos, y comenzaran a introducirme un palo en el recto", describió a los asistentes el exdetenido Yusef Amaira.

Amaira detalló que el carcelero se reía y gritaba durante la agresión, y que una carcelera le apretó los testículos y tiraba de su pene "de una forma muy brusca". Denunció además que en Gaza se han documentado también agresiones sexuales cometidas con perros.

Amaira anunció su intención de testificar ante el Tribunal Internacional de La Haya, pese al riesgo. "No me importa pagar con mi vida por estas palabras", dijo.

El evento tuvo lugar en la sede del Ayuntamiento de Al Bireh, en Ramala, donde cinco instituciones palestinas anunciaron una campaña internacional contra la violencia sexual perpetrada por Israel: el Ministerio de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos, el Club de Presos Palestinos, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el centro Hurryyat (Defensa de las Libertades y los Derechos Civiles) y la asociación Addameer.

Por su parte, el periodista Sami al Sai, que fue violado por un grupo de entre "cuatro y seis carceleros durante 20 o 25 minutos", se opuso a que su testimonio sea tratado como un producto de consumo y reclamó que el Estado palestino les reconozca, de forma oficial, como víctimas.

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"No somos una historia que se cuenta para despertar emociones durante unos minutos y luego se baja el telón para que volvamos a nuestros lechos, soportando en soledad el peso del tormento", dijo quien estuvo 16 meses detenido, sin cargos ni un solo juicio.

El periodista expresó su respeto por los detenidos y prisioneros de Gaza, quienes dijo son expuestos a una violencia sexual y un maltrato "aún mayores" que los de Cisjordania.

En marzo de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó el informe 'Más de lo que un humano puede aguantar', documentando el uso sistemático de la violencia sexual y de género por parte de Israel desde octubre de 2023, y Amnistía Internacional lo denunció en otro informe el mismo mes.

En noviembre pasado, un informe del Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) ofrecía testimonios de violación y tortura sexual sistemáticas, y Addameer -una de las organizaciones que participan en la campaña- publicó 37 casos documentados bajo el título 'Genocidio a través del cuerpo'.

Israel no permite al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reunirse con presos palestinos, como testigo independiente, desde octubre de 2023, según confirmó a EFE el portavoz para Oriente Medio, Hachem Osseiran, pese al fallo del Tribunal Supremo que aceptó el 3 de junio una petición contra dicha restricción.