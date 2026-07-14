Parlamentarios iraníes piden declarar terminado el memorando de entendimiento con EE.UU.

“Ahora que el presidente estúpido de Estados Unidos ha declarado que este memorando de entendimiento ha llegado a su fin, se espera de manera inmediata que los jefes de los poderes del Estado anuncien sus posiciones firmes y revolucionarias sobre este asunto”, reza el comunicado conjunto de los diputados, citado por la agencia Fars.

Los parlamentarios también pidieron dar seguimiento al llamamiento de venganza realizado por asistentes a los funerales públicos del exlíder supremo Alí Jameneí, quien, según las autoridades iraníes, fue asesinado por Israel y Estados Unidos en el primer día de la guerra y enterrado el jueves pasado en la ciudad santa de Mashad tras seis días de ceremonias fúnebres.

Algunos diputados conservadores iraníes habían manifestado en las últimas semanas su oposición a las negociaciones con Estados Unidos y habían pedido que los detalles del reciente memorando de entendimiento fueran debatidos en una sesión abierta del Parlamento.

El miércoles pasado, Trump afirmó que el memorando de entendimiento firmado con Irán para poner fin al conflicto estaba “terminado”, tras denunciar los ataques iraníes contra buques comerciales cerca del estrecho de Ormuz.

Desde entonces, las tensiones han escalado entre ambas partes y Estados Unidos ha atacado durante tres noches consecutivas el sur del país persa, a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Kuwait, Baréin, Jordania, Catar, Omán y Emiratos Árabes Unidos (EAU).