Se extiende el mandato interino del estadounidense Crishock como representante para Bosnia

El Comité Directivo del Consejo de Aplicación de la Paz (PIC, por sus siglas en inglés), el órgano internacional encargado de supervisar la aplicación de los Acuerdos de Dayton (1995), cerró hoy una sesión en Sarajevo sin lograr un acuerdo para nombrar al sucesor del alemán Christian Schmidt, quien en mayo pasado anunció su dimisión tras cinco años en el cargo.

El pasado 30 de junio, un día antes de que Schmidt dejara de ser alto representante para Bosnia, el PIC encargó a Crishock, entonces adjunto al titular, ocupar el puesto de manera interina hasta el 14 de julio.

El diplomático estadounidense seguirá desempeñando esa función mientras no se nombre a otra persona, de manera que no hay riesgo de un vacío institucional, señalaron a Fena fuentes diplomáticas tras admitir que, de momento, no se sabe cuándo podría alcanzarse un acuerdo al respecto.

La Delegación de la Unión Europea (UE) en Bosnia-Herzegovina había indicado previamente al citado medio que el nombramiento de Crishock es una solución temporal que no debería convertirse en un acuerdo permanente.

Según informaciones de la prensa internacional, Washington querría que el diplomático italiano Antonio Zanardi Landi fuera el próximo alto representante para el país balcánico, mientras que varios países de la UE apoyan al francés René Troccaz.

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El cargo de alto representante internacional fue creado en 1995 para supervisar la aplicación de los Acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra de Bosnia (1992-1995), y hasta ahora siempre ha recaído en un candidato europeo.