Sheinbaum defiende a gobernadora mexicana tras difusión de audio con contactos de EE.UU.

"No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando", declaró la mandataria durante su conferencia matutina al ser cuestionada sobre la grabación difundida por el periodista Héctor de Mauleón.

La gobernante mexicana sostuvo que, hasta ahora, lo único que se conoce es una llamada telefónica hecha pública por un periodista y señaló que no hay elementos que permitan confirmar que se trate de funcionarios estadounidenses.

"No sabemos ni siquiera si es de autoridades estadounidenses o no", insistió.

Sheinbaum señaló que la gobernadora, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya ofreció una explicación pública sobre el contenido de la conversación.

"Ella da una explicación posterior de que es parte de una comunicación y que no pone en riesgo absolutamente nada en la seguridad de Baja California", afirmó.

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Las declaraciones se producen después de que este lunes se difundiera un nuevo audio en el que presuntamente se escucha a la gobernadora expresar su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses.

"Estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad", se escucha decir a una voz atribuida a la mandataria estatal en la grabación divulgada por De Mauleón.

Tras la publicación del audio, Ávila reconoció haber sostenido una conversación con personas que se presentaron como agentes o intermediarios vinculados a autoridades de Estados Unidos, aunque aseguró que nunca le mostraron documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que acreditaran esa representación.

La gobernadora argumentó que durante el intercambio se le plantearon diversos escenarios de carácter legal, pero rechazó haber incurrido en alguna conducta irregular y reiteró que mantiene disposición para colaborar con cualquier autoridad competente siempre que exista una solicitud formal.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también minimizó el alcance de la grabación al señalar que en el audio no se “infiere que se vaya a dar información confidencial en las mesas de seguridad de los estados”, y reiteró que “no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando".

La polémica surge en medio de las tensiones generadas por las investigaciones y restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos en los últimos meses a diversos actores políticos mexicanos, como gobernadores estatales entre ellos retiros de sus visados.