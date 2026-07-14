Siemens Energy cambia de nombre y se llamará Omterra

Siemens Energy, que se escindió de Siemens en 2020, informó este martes de que "se prepara ahora para lanzar una marca independiente".

Este paso viene motivado por el carácter temporal de la licencia que regula el uso de la marca actual.

En el futuro, Siemens Energy y Siemens Gamesa Renewable Energy se unirán bajo un único nombre y una misma identidad de marca: Omterra.

"El proceso de cambio de marca está previsto que comience a lo largo de este año y se implementará de forma progresiva", dijo Siemens Energy en un comunicado.

"Desde nuestra escisión, estaba claro que podríamos utilizar la licencia de la marca Siemens Energy durante un periodo limitado", añadió el consejero delegado, Christian Bruch.

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Bruch considera que Siemens Energy disfruta ahora de "una sólida posición estratégica, operativa y financiera", ha ganado la confianza de clientes e inversores, ha mejorado la rentabilidad y cuenta con un ambicioso plan de crecimiento para los próximos años.

"En este contexto, y dado que el acuerdo actual sobre la marca tiene una duración limitada, es el momento adecuado para iniciar la transición hacia una marca propia e independiente", ha afirmado Bruch.

No habrá cambios en la estrategia de la compañía para clientes, socios y empleados. La transición de marca se llevará a cabo de manera gradual.