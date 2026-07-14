Un muerto y dos desaparecidos por el hundimiento de una embarcación cerca de San Francisco

El incidente ocurrió entre el emblemático puente Golden Gate y la isla de Alcatraz alrededor de las 15:30 hora local (22:30 GMT), cuando el barco en el que viajaban 19 personas volcó y comenzó a hundirse bajo el agua, según información recogida por ABC7 News.

Las autoridades investigan el suceso y activaron un operativo de rescate inmediato en el que participaron lanchas y helicópteros con el objetivo de buscar a los desaparecidos en el incidente.

Los equipos de emergencia lograron rescatar a 16 personas que estaban abordo, algunas de las cuales fueron trasladadas a los hospitales más cercanos para evaluar posibles heridas.

Hasta el momento, las autoridades mantienen activa la búsqueda de los desaparecidos e investigan las causas del accidente, del cual se dio aviso tras recibir una llamada que alertaba que el barco estaba en llamas.