Uruguay anhela ser el primer destino de la gira del papa León XIV por América Latina

Así lo comunicó este martes a la prensa el cardenal uruguayo y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, quien recordó que las visitas de Juan Pablo II en 1987 y 1988 fueron "algo inolvidable".

"Estamos muy contentos de que venga el papa y de lo que esto significa para los católicos del Uruguay, sin duda, pero para el Uruguay entero. Y eso es algo muy importante, porque el uruguayo es laico, etcétera, etcétera, pero en el fondo el papa es el papa", expresó el arzobispo.

Su gira "comenzará posiblemente entre el 5 y 6 de noviembre hasta el 10, 15 de noviembre" y en ese período visitará Uruguay, Argentina y Perú, detalló el cardenal y adelantó que el itinerario del sumo pontífice se confirmará a fines de julio.

Sturla confirmó también que León XIV estará en los departamentos (provincias) de Montevideo y Florida, pero dijo que también se propuso que visite un departamento del norte del país, que podría ser Paysandú.

En la capital se lo invitó al barrio Casavalle, porque allí "en un radio de diez cuadras para todos lados hay una decena de obras sociales católicas" que le quieren mostrar, y en Florida se espera que visite el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay.

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En cuanto a los encuentros que mantendrá, el cardenal dijo que "sin duda" León XIV tendrá una reunión con el presidente Yamandú Orsi, quien lo invitó personalmente a visitar el país sudamericano en su viaje al Vaticano el pasado octubre.

Por otra parte, Sturla puso en duda que el sumo pontífice visite el Parlamento uruguayo, ya que esta invitación de un grupo de legisladores de distintas fuerzas políticas causó polémica en el ámbito político y derivó en un debate sobre la laicidad del Estado.

"Es posible que el papa visite el Palacio Legislativo, pero no está en el pensamiento de la Santa Sede que el papa visite los parlamentos de los países donde es invitado. Normalmente los papas no visitan los parlamentos, así nos lo han dicho. Y como acá se ha prestado a cierta controversia, el papa no está para entrar en las polémicas", explicó.

El 2 de diciembre del año pasado, León XIV expresó su deseo de acudir a América Latina, en especial Argentina y Uruguay, aunque en ese momento precisó que no había nada decidido.

El máximo jerarca de la Iglesia católica manifestó su anhelo de visitar a los países suramericanos en mención en una rueda de prensa, ante periodistas de medios de todo el mundo, a su vuelta de su visita al Líbano y Turquía, su primer viaje internacional.