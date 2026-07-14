Warsh subraya que la Fed no tolera "una inflación persistentemente elevada"

En su primera comparecencia ante legisladores desde que asumió el cargo, Warsh se personó ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara Baja del Congreso para presentar el informe semestral sobre política monetaria de la Fed, donde insistió en que la entidad es consciente de que "la alta inflación ha sido una carga excesiva para los hogares y las empresas estadounidenses".

"Los miembros de nuestro Comité (el Comité Federal de Mercado Abierto o FOMC) no tienen ninguna tolerancia con una inflación persistentemente elevada. Y compartimos un compromiso firme de restaurar la estabilidad de precios", dijo el economista en la sesión, donde se espera que sea interrogado sobre las garantías de independencia de la entidad.

Según el máximo responsable de la Fed, la inflación fue el foco absoluto de la reunión del FOMC en junio pasado, cuando el órgano mantuvo los tipos de interés en la horquilla del 3,5 % y el 3,75 %, un movimiento contrario a las exigencias del presidente, Donald Trump, que ha presionado al banco central y a su expresidente, Jerome Powell, por una bajada agresiva de las tasas.

"Si acertamos con la política, y lo haremos, el auge de la inflación de los últimos cinco años quedará atrás", advirtió.

Warsh agregó que la primera economía del mundo "se expande a un ritmo sólido y muestra resiliencia frente a los acontecimientos recientes", en medio de la guerra entre EE.UU. e Irán, que ha resultado en la interrupción del tráfico por el estrecho de Ormuz, disparado los precios del crudo y rompiendo cadenas de suministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con datos oficiales publicados este martes, la inflación interanual en EE.UU. bajó siete décimas hasta el 3,5 % en junio, después de alcanzar en mayo el mayor nivel en tres años (4,2 %). La caída - al igual que los aumentos en los tres meses pasados- se debió a los vaivenes en el índice de energía por el conflicto con Irán.

Warsh también reconoció que no saben aún "en qué medida se beneficiará la economía del despliegue de la IA", sin embargo, vaticinó que parece "inevitable" que lo que hoy se denomina "inversión en IA" pronto se llamará "simplemente 'inversión'".

"Las nuevas oportunidades para la economía plantean nuevos retos para los responsables de política. En la Fed estamos siguiendo de cerca las implicaciones para la inflación y el mercado laboral", aseguró, mientras afirmó que el empleo en EE.UU. "parece estable" por el momento.

El presidente de la Fed, que asumió el cargo en mayo tras ser nominado por Trump, también habló sobre la puesta en marcha de cinco grupos de trabajo independientes, que han recibido el encargo "de formular preguntas difíciles, examinar las prácticas actuales, considerar alternativas" y llevar propuestas a los economistas que formulan la política monetaria.

Estos grupos se centraran en la forma y función de las comunicaciones de la Fed, en productividad y empleo y el impacto de la IA en ambas, en los factores que influyen en la inflación, en el balance de la entidad y su cartera de activos y en la evaluación de nuevas fuentes de datos.

Se espera que Warsh comparezca ante la Comisión de Servicios Financieros del Senado mañana miércoles.