Ya son tres los hijos de Angelina Jolie que legalmente optan por quitarse el apellido Pitt

Jolie y Pitt tienen seis hijos en común, tres de ellos adoptados - Maddox, de 24 años, Pax (22) y Zahara (21)- y tres biológicos: Shiloh (20) y los mellizos Knox y Vivienne, de 18.

Según recoge People y otros medios, que muestran documentos judiciales, Maddox y Zahara han publicado un aviso legal con su intención de cambiarse el apellido en un medio público. Esta prueba de publicación es, según la legislación de California, el primer paso requerido para cambiarse de nombre. Ambos cumplieron con este requisito en el diario Los Angeles Daily Journal.

Zahara publicó el suyo el jueves 9 de julio, mientras que Maddox lo hizo el martes 7 de julio, señala People. Las audiencias para ratificar su solicitud han sido fijadas para Zahara el 28 de septiembre, y para Maddox, el 14 de septiembre de este año.

En agosto de 2024, People también confirmó que Shiloh había cambiado legalmente su nombre a Shiloh Jolie y que había presentado la solicitud el 27 de mayo de ese mismo año, fecha que coincidía con su 18 cumpleaños.

Poco después de que Shiloh se cambiara el nombre, una fuente cercana a Pitt declaró a People que el actor conocía el cambio y que el actor estaba "disgustado". "Para Brad, por supuesto, no es fácil enfrentarse a los recordatorios de que ha perdido a sus hijos. Él los ama y los hecha de menos", señala la misma fuente.

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Una de las mellizas biológicas de la pareja de actores, Vivienne, también se ha distanciado del apellido Pitt. En el programa de mano de mayo de 2024 de 'The Outsiders', el musical de Broadway que produjo su madre y en el que aparece como ayudante de producción, figuraba en los títulos de crédito como Vivienne Jolie.

Mientras que Knox aparecía como Knox Jolie en su certificado de graduación del instituto de este mismo año, pero no se sabe si ha iniciado el proceso legal para eliminarlo.

De esta forma, solo Pax sigue usando el apellido Jolie-Pitt y además mantiene relación con algunos miembros de la familia de su padre, según publicó recientemente Page Six.

Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron su separación en 2016, aunque su divorcio no se hizo efectivo legalmente hasta 2024.

Ese año, una representante de Brad Pitt declaró a la revista People que Pitt no tenía contacto con sus hijos adultos. Por aquel entonces, aún mantenía visitas con sus hijos menores -Knox y Vivienne-, que alcanzaron este 12 de julio la mayoría de edad.