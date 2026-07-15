533 arrestos en Francia por la fiesta del 14 de julio y la semifinal del mundial

No se produjeron "grandes incidentes" a pesar de que hubo algunos altercados, destacó el ministro de Interior, Laurent Nuñez, en un comunicado difundido este miércoles, y eso se debió a la "movilización reforzada" de las fuerzas de seguridad, que contabilizaron 20 heridos entre sus filas frente a los 85 del año pasado.

Es una cifra que, "aunque supone un claro descenso, sigue siendo inaceptable", recalcó el ministro, ya que los "momentos de celebración no deberían terminar con un recuento de heridos entre nuestras fuerzas de seguridad interior".

"En general, durante estas dos noches, el número de vehículos incendiados se redujo en un 21 % (de 889 en 2025 a 701 en 2026), y el de incendios en la vía pública también disminuyó en un 38 % (de 1.022 en 2025 a 637 en 2026), y el uso de fuegos artificiales contra las fuerzas del orden se ha reducido en un 18,5 % (de 1.248 el año pasado a 1.017 en 2026)", precisa el comunicado.

En la noche del 13 al 14 de julio la situación se mantuvo "relativamente tranquila", según la cartera de Interior, con menos actividad que en los últimos años y sin ningún incidente grave en todo el territorio nacional.

Se registraron, no obstante, 285 incidentes de violencia urbana moderada en 141 localidades, 327 usos de pirotecnia contra las fuerzas de seguridad (frente a 651 en 2025) y 224 incendios en la vía pública, frente a los 417 del año precedente.

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En total, esa noche dejó 188 arrestos en todo el país, con lo que el grueso de las detenciones registradas en estas celebraciones se produjeron en la noche del martes al miércoles, que además de suponer el aniversario de la toma de la Bastilla en sí, coincidió con la celebración en Estados Unidos de la semifinal del Mundial de fútbol entre Francia y España.

El partido, en el que resultaron eliminados 'les Bleus', suponía "un desafío operativo suplementario", resaltó Nuñez, aunque tampoco se registraron incidentes importantes.

Hubo violencias moderadas en 183 localidades, con especial incidencia en Lyon y París, y 688 casos de uso de pirotecnia contra las fuerzas del orden (568 el año pasado).

En total, se detuvo a 342 personas, frente a las 318 de 2025, y quedaron 250 en custodia policial, frente a las 254 de 2025.

El comunicado también destaca que la intensificación de los controles para luchar contra los cohetes pirotécnicos, que suponen una de las "principales amenazas" para las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, se tradujo en un aumento de las incautaciones del 87 % durante las dos jornadas.