Al menos tres fallecidos al volcar un bus con bailarinas paraguayas en el sur de Brasil

El autobús retornaba de la ciudad de Gramado, en el sur de Brasil, donde la Academia de Danzas Bethania, del departamento paraguayo del Guairá (sur), participó en una competencia de baile, dijo en la radio ABC Cardinal el titular de la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados de Paraguay (Conare), Carlos Vera.

El funcionario confirmó que el accidente, ocurrido esta madrugada, causó tres fallecidos, aunque señaló que "probablemente" haya una cuarta víctima fatal.

Los siete heridos -agregó Vera- reciben atención médica en hospitales de los municipios brasileños de San Miguel y Maravilla, en el estado de Santa Catarina.

Las víctimas fatales son dos paraguayas, de 75 y 48 años, y una niña de 8 años integrante de la academia de danza, refirió en la misma emisora radial el intendente del municipio de Colonia Independencia, José Resquín, donde funciona la escuela de baile.

Según Rasquín, el autobús transportaba unos 67 pasajeros entre bailarines y sus acompañantes.

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"Hay gente en estado de gravedad", afirmó el alcalde, quien aseguró haber recibido información de la administradora de la academia.

La Academia de Danzas Bethania obtuvo el lunes el premio mayor del Concurso Internacional Sur Dance, que tuvo lugar en Gramado, según las redes sociales de la escuela.