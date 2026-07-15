Al menos tres muertos en la ciudad ucraniana de Odesa tras un ataque nocturno ruso

Según informó en su cuenta de Telegram el responsable de la Administración Militar Regional de Odesa, Oleg Kiper, "lamentablemente, han fallecido tres personas y al menos otras tres han resultado heridas".

Kiper denunció que este bombardeo contra Odesa se produce en el quinto día consecutivo de ataques combinados con misiles y drones contra la región de la ciudad portuaria.

"El enemigo está lanzando ataques deliberados contra la población civil y la infraestructura civil, industrial y portuaria de la región", manifestó Kiper.

Odesa fue uno de los objetivos que tuvo Rusia en su ataque de la noche del martes a este miércoles, en los que las fuerzas invasoras emplearon contra Ucrania 122 drones y dos misiles de crucero, según informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Las defensas antiaéreas ucranianas lograron derribar 101 drones de distinto tipo en el norte, sur y este del país, pero no pudieron evitar 18 impactos de drones en 19 puntos del país.

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Además se registraron impactos por la caída de restos de drones en siete puntos del país.