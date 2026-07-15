Argentina abrirá concurso para adjudicar área 'offshore' de exploración de hidrocarburos

Mediante un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el presidente de Argentina, Javier Milei, instruyó a la Secretaría de Energía para que proceda a convocar un concurso público internacional para la adjudicación de un permiso de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en el área CAN-200.

El área 'offshore' (costas afuera), de 5.000 kilómetros cuadrados, está ubicada en la Cuenca Argentina Norte (CAN), en aguas del Atlántico bajo jurisdicción argentina.

El decreto menciona que Challenger Energy presentó a Argentina el 14 de febrero de 2025 una "manifestación de interés para obtener un permiso de exploración" de CAN-200.

Una vez que se abra el concurso, la empresa podrá participar de la competencia junto con otras petroleras que estuvieran interesadas.

Sintana, que en noviembre de 2025 adquirió Challenger Energy, tiene licencias de exploración costas afuera en Uruguay, en el área OFF-1 en la Cuenca de Punta del Este y en el área OFF-3 en la Cuenca de Pelotas.

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La petrolera, cuyas acciones cotizan en mercados de Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos, posee además participaciones indirectas en cuatro grandes licencias de exploración petrolera en la Cuenca de Orange, en la costa de Namibia, en el suroeste de África, incluyendo una participación indirecta en el área PEL 83, donde se realizaron importantes descubrimientos en 2023 y 2024.

Expertos creen que, dado que los márgenes africanos y americanos del Atlántico sur compartieron la misma evolución geológica antes de la separación continental, existe un importante potencial exploratorio en el lado americano, tanto en la Cuenca de Pelotas y en la Cuenca de Punta del Este así como también en la CAN.