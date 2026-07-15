Argentina logra refinanciar con holgura sus vencimientos de deuda inminentes

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este miércoles recibió ofertas por 8,45 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 5,44 billones de pesos.

"Esto significa un 'rollover' (refinanciación) de 183,12 % sobre los vencimientos del día de la fecha", precisó la Secretaría de Finanzas en un comunicado.

En la subasta de este miércoles el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre agosto próximo y diciembre de 2028.

El Tesoro realiza subastas programadas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 29 de julio.

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En simultáneo a la subasta de títulos en moneda argentina, el Tesoro realizó este miércoles su primera licitación de los nuevos bonos en dólares estadounidenses AO29.

Se trata de títulos con vencimiento en octubre de 2029 y con un cupo total de emisión establecido en 2.000 millones de dólares.

En la subasta de este miércoles, el Tesoro colocó bonos AO29 por un valor de 470 millones de dólares.

Según informó la Secretaría de Finanzas, las ofertas recibidas este miércoles por el nuevo bono ascendieron a 1.046 millones de dólares.

Entre febrero y junio pasado el Tesoro subastó títulos en dólares, con vencimiento en 2027 y 2028, por un total de 4.000 millones de dólares.

Las colocaciones de estos bonos en dólares buscan obtener financiación para afrontar vencimientos con acreedores privados por títulos de deuda en moneda estadounidense.