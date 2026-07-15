Argentina protesta al Reino Unido por un buque británico en aguas argentinas

La Cancillería argentina informó en un comunicado que el pasado lunes presentó una nota formal de protesta a la embajada del Reino Unido en Buenos Aires para expresar su "más enérgico rechazo a la realización de los movimientos del buque HMS Medway, ilegalmente destacado en las Islas Malvinas", archipiélago bajo dominación británica y cuya soberanía reclama el país suramericano.

Según el comunicado, los movimientos del HMS Medway, un buque de patrulla de la Marina británica, "no fueron debidamente notificados de conformidad con los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes, y que involucraron el tránsito por el mar territorial argentino".

"El Gobierno argentino rechaza con firmeza esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, que se suma a una política sostenida de actos unilaterales incompatible con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el deber de ambas partes de abstenerse de alterar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución", señala el comunicado.

Argentina aseveró que los "movimientos inconsultos e ilegales" del buque "contravienen los compromisos bilaterales sobre medidas de fomento de la confianza en el orden militar vigentes entre los dos países".

El Gobierno argentino también sostuvo que los movimientos del HMS Medway "se suman a la larga serie de acciones unilaterales" que el Reino Unido realiza en contravención de la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exhorta a ambas partes a que se abstengan de acciones unilaterales relativas a las Malvinas mientras se encuentre pendiente de solución la controversia de soberanía.

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"Lejos de generar las condiciones de confianza y entendimiento que exige una relación bilateral madura, estas acciones profundizan las tensiones en el Atlántico sur, desconocen el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculizan los esfuerzos argentinos por avanzar hacia una solución pacífica y negociada de la controversia", afirmó Argentina.

El país suramericano, que en 1982 se enfrentó en una guerra con el Reino Unido por las Malvinas, reivindicó "sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía" sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.

"Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas", concluye el comunicado.

Si bien la nota de protesta fue presentada el pasado lunes, el reclamo diplomático solo se conoció este miércoles, poco después de que la selección de fútbol de Argentina venciera a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026, un partido en el que sobrevoló la cuestión de las Malvinas.

Los propios jugadores argentinos desplegaron, tras el triunfo ante Inglaterra, una bandera con la consigna "las Malvinas son argentinas".