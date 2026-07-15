Autoridades paraguayas se preparan para un fenómeno de El Niño de "fuerte intensidad"

"Hay un pronóstico bastante crítico", indicó en una conferencia de prensa el titular de la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN), Arsenio Zárate, tras una reunión del Consejo Ejecutivo de Emergencia Nacional, del que hacen parte varios ministerios, encabezada por el presidente del país, Santiago Peña.

Zárate anticipó que El Niño no será "ligero" sino "fuerte", y recordó que en 1983, cuando se presentó el mismo fenómeno, las lluvias llevaron a que el río Paraguay -que divide el territorio nacional en dos regiones y atraviesa por Asunción- alcanzara "su pico más elevado", hasta los 9,5 metros.

El titular de la SEN informó, en ese contexto, que funcionarios de Paraguay y Brasil participaron en una fecha que no precisó de un simulacro para la atención de emergencias, mientras que localmente se organizó otra actividad similar que contó con la asistencia de integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Cruz Roja y bomberos voluntarios, entre otros.

Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, aseguró que El Niño llegará a Paraguay con "lluvias intensas" que podrían inundar barrios y con crecidas de ríos en diferentes partes del país.

Riera indicó que la Policía Nacional, con cerca de 39.000 efectivos, "va a estar preparada y reforzada" para asistir en las zonas donde puedan ocurrir crecidas de ríos o para ofrecer ayuda humanitaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Niño es un fenómeno climático que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico, que puede alterar los patrones de lluvia, la temperatura, así como causar sequías y tormentas en distintas regiones del planeta.