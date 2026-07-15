Biden reflexionará en un libro sobre su búsqueda y posterior renuncia a la reelección

El veterano político demócrata, de 83 años y diagnosticado con cáncer de próstata, compartió la noticia en sus redes sociales a través de un video que alterna sus palabras con imágenes de su paso por la Casa Blanca y acontecimientos internacionales como el estallido de la guerra en Ucrania.

"He escrito un libro sobre mi tiempo como presidente. Se titula 'Promise Me America' (Prométeme, Estados Unidos). Sale en noviembre y ya está disponible para reserva. Trata sobre los desafíos que afrontamos como nación, sobre las decisiones que tomé y por qué las tomé", adelantó el que también fue vicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2009-2017).

Este será el tercer libro de Biden y se publicará el 17 de noviembre, después de las elecciones de medio mandato del día 3.

Las memorias abordarán su gestión durante la pandemia de covid-19, su trabajo para "restaurar la democracia" después del asalto al Capitolio en 2021 por seguidores de Donald Trump, la caótica salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, el fortalecimiento de los lazos con la OTAN y el respaldo a Ucrania en el conflicto con Rusia.

"También habla de por qué decidí postularme a la reelección y por qué elegí dar un paso al costado", agregó Biden, quien actualmente enfrenta críticas dentro de su propio partido, donde algunos le reprochan haber tardado demasiado en retirarse y haber facilitado la victoria de Trump.

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El demócrata anunció en julio de 2024 su renuncia a la campaña de reelección y cedió el testigo a su vicepresidenta, Kamala Harris, en medio de crecientes dudas en las filas demócratas sobre su edad y su capacidad para ejercer el cargo.

La polémica se intensificó en junio de ese año, cuando Biden participó en un debate electoral frente a Trump en el que el entonces presidente, de 81 años, se mostró confundido y ofreció respuestas entrecortadas.

Su avanzada edad y sus tropiezos en público han sido motivo de críticas constantes por parte de Trump, de 80 años, quien lo apoda 'Joe el Dormilón' y lo acusa de no conocer el contenido de los documentos que firmó durante su presidencia, algo que Biden niega.

Biden ha escrito ya dos libros autobiográficos, 'Promises to Keep' ('Promesas que cumplir', 2007), donde repasa sus cuatro décadas en la política antes de convertirse en vicepresidente y 'Promise Me, Dad' ('Prométeme, Papá', 2017), unas emotivas memorias sobre la muerte por cáncer de su hijo mayor, Beau.

Su esposa, la ex primera dama Jill Biden, publicó 'La vista desde el Ala Este' en junio pasado sobre sus experiencias en la Casa Blanca.