Blackrock gana 4.126 millones de dólares hasta junio, un 33 % más

Solo en el segundo trimestre, la gestora ganó 1.914 millones de dólares, un 20,15 % más que un año antes, y el beneficio por acción mejoró un 19,6 %, hasta 12,19 dólares.

Los ingresos alcanzaron los 13.782 millones de dólares la primera mitad del año, un 28,8 % más.

En el segundo trimestre, Blackrock ingresó 7.084 millones de dólares, un 31 % más que el mismo periodo de tiempo del año anterior.

Blackrock contaba a cierre de junio con la cifra récord de activos bajo gestión de 15,34 billones de dólares, un 22 % más.

El presidente y consejero delegado, Larry Fink, destacó que los fundamentos del mercado "son sólidos" gracias a unos márgenes márgenes más elevados e impulsados por las nuevas tecnologías.

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El margen operativo ajustado en el segundo trimestre alcanzó el 45,9 %, el nivel más alto en casi cinco años.

Por su parte, los ingresos por servicios tecnológicos y suscripciones, liderados por la plataforma Aladdin, crecieron un 13% interanual.

"Los clientes están recurriendo a Blackrock en busca de análisis y oportunidades. Esto está impulsando unos resultados financieros récord, con 868 mil millones de dólares en entradas netas y un crecimiento orgánico del 10 % en las comisiones básicas durante el último año", apuntó Fink en un comunicado.

Fink destacó que los clientes están recurriendo cada vez más a BlackRock en busca de análisis y oportunidades de inversión en un entorno de mercado favorable, lo que está "impulsando unos resultados financieros récord".

BlackRock registró además entradas netas de 192.000 millones de dólares entre abril y junio, con lo que elevó a 321.000 millones las captaciones en el conjunto del primer semestre.

Tras la publicación de los resultados, las acciones de la empresa subían alrededor de un 7,4 % en Wall Street.