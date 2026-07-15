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15 de julio de 2026 a la - 10:55

Blackrock gana 4.126 millones de dólares hasta junio, un 33 % más

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Madrid/Nueva York, 15 jul (EFE).- Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo, obtuvo entre enero y junio un beneficio neto de 4.126 millones de dólares, un 33 % más que en la primera mitad de 2025, según informa la compañía en un comunicado.

Por EFE

Solo en el segundo trimestre, la gestora ganó 1.914 millones de dólares, un 20,15 % más que un año antes, y el beneficio por acción mejoró un 19,6 %, hasta 12,19 dólares.

Los ingresos alcanzaron los 13.782 millones de dólares la primera mitad del año, un 28,8 % más.

En el segundo trimestre, Blackrock ingresó 7.084 millones de dólares, un 31 % más que el mismo periodo de tiempo del año anterior.

Blackrock contaba a cierre de junio con la cifra récord de activos bajo gestión de 15,34 billones de dólares, un 22 % más.

El presidente y consejero delegado, Larry Fink, destacó que los fundamentos del mercado "son sólidos" gracias a unos márgenes márgenes más elevados e impulsados por las nuevas tecnologías.

El margen operativo ajustado en el segundo trimestre alcanzó el 45,9 %, el nivel más alto en casi cinco años.

Por su parte, los ingresos por servicios tecnológicos y suscripciones, liderados por la plataforma Aladdin, crecieron un 13% interanual.

"Los clientes están recurriendo a Blackrock en busca de análisis y oportunidades. Esto está impulsando unos resultados financieros récord, con 868 mil millones de dólares en entradas netas y un crecimiento orgánico del 10 % en las comisiones básicas durante el último año", apuntó Fink en un comunicado.

Fink destacó que los clientes están recurriendo cada vez más a BlackRock en busca de análisis y oportunidades de inversión en un entorno de mercado favorable, lo que está "impulsando unos resultados financieros récord".

BlackRock registró además entradas netas de 192.000 millones de dólares entre abril y junio, con lo que elevó a 321.000 millones las captaciones en el conjunto del primer semestre.

Tras la publicación de los resultados, las acciones de la empresa subían alrededor de un 7,4 % en Wall Street.